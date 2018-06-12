Кандидатам в губернаторы придется заручиться поддержкой депутатов

Утверждено минимальное количество необходимых подписей.

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление о числе лиц и числе муниципальных районов и городских округов (в абсолютном выражении, необходимых для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора. Напомним, что досрочные выборы назначены на 9 сентября 2018 года.

Согласно постановлению в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора в Орловской области должно быть собрано 176 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований.

Кандидат должен быть поддержан ими не менее чем в 21 муниципальном районе и городе. Кстати, общее число представленных в поддержку подписей не может превышать установленный минимум более чем на 8 подписей.

ИА «Орелград»