Кандидатам в губернаторы придется заручиться поддержкой депутатов

12.6.2018 | 9:46 Новости, Политика

Утверждено минимальное количество необходимых подписей.

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление о числе лиц и числе муниципальных районов и городских округов (в абсолютном выражении, необходимых для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора. Напомним, что досрочные выборы назначены на 9 сентября 2018 года.

Согласно постановлению в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора в Орловской области должно быть собрано 176 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований.

Кандидат должен быть поддержан ими не менее чем в 21 муниципальном районе и городе. Кстати, общее число представленных в поддержку подписей не может превышать установленный минимум более чем на 8 подписей.

ИА «Орелград»

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