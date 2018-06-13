Четверо пострадавших в ДТП с автобусом остаются в реанимации

13.6.2018 | 15:06 Новости, Общество

Большинство получивших травмы остаются в областной больнице.

Четверо пострадавших в автокатастрофе 10 июня с участием автобуса ПАЗ и товарного поезда в деревне Гать остаются в реанимации, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В Орловской областной клинической больнице остаются девять пострадавших. Еще двое находятся в других больницах.

10 июня в 8:20 на переезде в деревне Гать товарный поезд протаранил автобус ПАЗ с артистами лавровского хора. Они ехали на празднование дня Орловского района. По предварительным данным, водитель ПАЗа решил проскочить переезд на красный сигнал прямо перед поездом.

Погибли четыре человека — три пенсионерки и 17-летний подросток. Их похоронили 12 июня. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»

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