Готовность Орла к зиме оценит Ванифатов

Администрация города создала «проверочную» комиссию.

Соответствующее постановление издал глава администрации Орла Александр Муромский. Он создал и утвердил состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019 годов.

Председателем комиссии назначен Николай Ванифатов — заместитель главы администрации города. В состав также включены представители филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация», «Газпром теплоэнерго Орел», МПП ВКХ «Орелводоканал», Ростехнадзора, депутаты горсовета и другие.

Тем же постановлением утверждена программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, жилых домов, учреждений социальной сферы и здравоохранения.

Например, многоквартирные дома будут проверены в период с 20 августа по 1 сентября 2018 года. К мероприятиям будут привлечены управляющие компании. Комиссия оценит выполнение ремонтных работ и их качество, состояние тепловых сетей, утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы и двери), состояние трубопроводов, наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность защиты системы теплоснабжения, отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию и другое.

ИА «Орелград»