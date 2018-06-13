Орловчанка стянула из кассы треть миллиона

В Ливнах владелец магазина отсудил у работника недостачу.

Дело о взыскании с работника материального ущерба рассмотрел Ливенский районный суд. Иск подал владелец магазина, ответчиком выступила бывшая продавщица. Предприниматель рассказал, что с женщиной были заключены трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

В магазине была проведена инвентаризация, выявившая недостачу товарно-материальных ценностей в размере 322,8 тысячи рублей. Ответчица пояснила, что брала наличные денежные средства из кассы для личных нужд. Предприниматель просил суд взыскать с нее всю сумму причиненного ущерба.

Иск был удовлетворен в полном объеме. Суд сослался на Трудовой кодекс РФ. Согласно ему работник обязан возместить ущерб работодателю — материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный в результате виновного противоправного поведения.

ИА «Орелград»