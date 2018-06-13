В микрорайоне «Наугорский» сделают сквер

Зона отдыха появится по просьбам жителей.

В микрорайоне «Наугорский» обустраивают новый сквер, сообщили в пресс-службе горсовета.

Жители обратились с просьбой разбить сквер рядом с их домами к депутату горсовета Владимиру Негину и депутату облсовета Наталье Прохоровой. Народные избранники договорились с воинской частью о благоустройстве территории.

На месте будущего сквера вырубили старые деревья и кустарники. 16 июня на субботнике жители микрорайона оборудуют клумбы и посадят цветы.

ИА «Орелград»