«Орелводоканал» взыскал долг с «Дормаша»

Гибнущий орловский завод задолжал за сточные воды.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом заседании дело по исковому заявлению муниципального унитарного производственного предприятия «Орелводоканал» к ЗАО «Дормаш» о взыскании задолженности.

Как следует из иска, находящийся в процедуре банкротства завод в прошлом году в течение восьми месяцев не оплачивал счета на прием сточных вод и загрязняющих веществ. Договор стороны заключили еще в 2009 году, когда «Дормаш» считался успешным предприятием.

Суд изучил представленные документы и пришел к выводу о необходимости удовлетворения требований истца в полном объеме. Арбитраж постановил взыскать с «Дормаша» задолженность в размере 180 тысяч рублей.

Однако получить деньги «Орелводоканалу» будет непросто. Напомним, что в настоящее время имущества завода распродается в рамках процедуры конкурсного производства, так как денег для расчетов с кредиторами у предприятия нет.

ИА «Орелград»