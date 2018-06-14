Орловчанку наказали за хищение детских пособий

В Залегощи суд рассмотрел дело о мошенничестве с социальными выплатами.

Как сообщили в суде Залегощенского района, местная жительница признана виновной в хищении бюджетных средств при получении пособий и компенсаций.

Девушка вместе со своими несовершеннолетними детьми зарегистрирована в деревне, имеющей статус населенного пункта, загрязненного вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. То есть деревня относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом. Жители таких населенных пунктов имеют право на повышенные социальные выплаты от государства, но при условии постоянного проживания там.

Как установили следствие и суд, женщина фактическим не проживала в данной деревне. Несмотря на это, она подала заявление в органы соцзащиты и незаконно получала повышенные ежемесячные пособия и компенсацию по уходу за детьми. Причиненный ею ущерб бюджету РФ был признан крупным, хотя конкретную сумму в суде не назвали.

Подсудимая признала вину и раскаялась. Ей вынесено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 40 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»