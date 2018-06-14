Орловчанку наказали за хищение детских пособий

14.6.2018 | 13:41 Новости, Общество

В Залегощи суд рассмотрел дело о мошенничестве с социальными выплатами.

Как сообщили в суде Залегощенского района, местная жительница признана виновной в хищении бюджетных средств при получении пособий и компенсаций.

Девушка вместе со своими несовершеннолетними детьми зарегистрирована в деревне, имеющей статус населенного пункта, загрязненного вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. То есть деревня относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом. Жители таких населенных пунктов имеют право на повышенные социальные выплаты от государства, но при условии постоянного проживания там.

Как установили следствие и суд, женщина фактическим не проживала в данной деревне. Несмотря на это, она подала заявление в органы соцзащиты и незаконно получала повышенные ежемесячные пособия и компенсацию по уходу за детьми. Причиненный ею ущерб бюджету РФ был признан крупным, хотя конкретную сумму в суде не назвали.

Подсудимая признала вину и раскаялась. Ей вынесено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 40 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Провидение

Мой милый друг! Здравствуй! Веришь ли ты в божественную милость? Ты, верно, слышала уже чудовищную весть, она облетела всю страну …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования