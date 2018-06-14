Видео: Перелыгин набивает мяч

Депутат обратился к болельщикам.

Депутат орловского облсовета, руководитель реготделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин в день открытия Чемпионата мира по футболу почеканил мяч на стадионе им. Ленина. Видео он выложил в Facebook.

— Сегодня стартует Чемпионат мира по футболу в России, и мы будем болеть и переживать за нашу команду. Россия — вперед! — сказал Перелыгин, после чего продемонстрировал футбольную технику.

ЧМ по футболу 2018 РОССИЯ #россия #спорт #орел #вперед Gepostet von Руслан Перелыгин am Donnerstag, 14. Juni 2018

ИА «Орелград»