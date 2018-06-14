Видео: Перелыгин набивает мяч

14.6.2018 | 15:29 Новости, Общество

Депутат обратился к болельщикам.

Депутат орловского облсовета, руководитель реготделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин в день открытия Чемпионата мира по футболу почеканил мяч на стадионе им. Ленина. Видео он выложил в Facebook.

— Сегодня стартует Чемпионат мира по футболу в России, и мы будем болеть и переживать за нашу команду. Россия — вперед! — сказал Перелыгин, после чего продемонстрировал футбольную технику.

ЧМ по футболу 2018 РОССИЯ #россия #спорт #орел #вперед

Gepostet von Руслан Перелыгин am Donnerstag, 14. Juni 2018

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Провидение

Мой милый друг! Здравствуй! Веришь ли ты в божественную милость? Ты, верно, слышала уже чудовищную весть, она облетела всю страну …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования