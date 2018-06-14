Задержанных по делу о хищениях в школе отпустили домой 

Заводской райсуд Орла рассмотрел ходатайство следствия.

Как сообщили в суде Заводского района, речь идет о гендиректоре подрядной организации ООО «Вега» Викторе Артюхове и заместителе гендиректора организации, выполнявшей технический контроль и приемку работ, ООО «ТСК «РемСтройЛидер» Олеге Цимбалистове. Напомним, что 8 июня они были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество».

По версии следствия, подозреваемые «совершили хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих администрации Должанского района». Финансы были выделены на реконструкцию средней школы. Есть подозрение, что отчетные документы строителей содержали завышенные более чем на 14 миллионов рублей объемы выполненных работ.

Следователь указал, что Артюхов и Цимбалистов подозреваются в совершении тяжкого преступления против собственности, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Они имеют действующие заграничные паспорта, поэтому могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу «путем оказания давления на свидетелей».

Подозреваемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и просили о домашнем аресте. Суд пришел к мнению, что доводы ходатайства не основаны на имеющихся доказательствах. Поэтому оно было отклонено.

«Оба являются гражданами РФ, зарегистрированы в Орле и Орловской области, ранее не судимы, работают, имеют прочные социальные связи, в том числе детей», — пояснили позицию в районном суде. В результате обоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц и 24 суток.

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение трех суток со дня его вынесения.

ИА «Орелград»