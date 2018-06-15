Чиж стянул через окно три центнера зерна

15.6.2018 | 17:20 Новости, Общество

Злоумышленник сумел избежать наказания за ночную кражу.

Как сообщили в пресс-службе суда Новодеревеньковского района, двое местных жителей по фамилиям Чиж и Макаренко были обвинены в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Как следует из материалов, они захватили с собой мешки. Проникли на склад и через оконный проем похитили 300 килограммов ячменя, причинив собственнику имущественный ущерб.

Уголовное дело было назначено в особом порядке судебного разбирательства. Однако потерпевший представил ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. Похитители полностью возместили материальный ущерб.

Суд также учел, что они признали вину и оказывали содействие следствию в расследовании преступления.

ИА «Орелград»

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