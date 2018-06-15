«Дорожную службу» наказали за медлительность

Змиевские чиновники отсудили у предприятия почти 1 млн рублей.

Исковое заявление администрации Свердловского района к государственному унитарному предприятию «Дорожная служба» рассмотрел областной арбитражный суд. Чиновники потребовали взыскать с ответчика 1,05 миллиона рублей пени по муниципальному контракту.

Он был заключен в сентябре 2016 года. «Дорожная служба» обязалась в установленный срок отремонтировать дороги в поселке Змиевка в соответствии с техническим заданием и сдать результат заказчику. Стоимость контракта составила 12,3 миллиона рублей. На работы было отведено полтора месяца.

Ответчик свои обязательства в срок исполнил частично. Как установил суд, своевременно были выполнены работы на сумму 2,5 миллиона рублей, а оставшийся объем был выполнен только к 30 октября 2017 года. Иск был удовлетворен частично. С «Дорожной службы» в пользу администрации Свердловского района взыскана пеня в размере 856,3 тысячи рублей.

ИА «Орелград»