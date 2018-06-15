Орловские приставы поделились кровью

Сотрудники ведомства провели благотворительную акцию.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, акция прошла накануне в преддверии дня памяти святого великомученика Феодора Стратилата — покровителя службы.

Передвижная лаборатория станции переливания крови прибыла к зданию УФССП. В ней в течение нескольких часов более 60 сотрудников сдали кровь – 27 литров — для людей, которые в ней остро нуждаются.

— Целью мероприятия стало привлечение внимания общества к проблеме нехватки доноров и донорской крови, а также само по себе пополнение банка крови, — пояснили в УФССП.

ИА «Орелград»