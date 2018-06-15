С орловчанки потребовали 2 млн в пользу лопнувшего банка

В Верховье суд рассмотрел дело о взыскании кредита.

Как сообщили в суде Верховского района, иск к местной жительнице подала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая является конкурсным управляющим лопнувшего «Пробизнесбанка». С женщины потребовали 2,05 миллиона рублей задолженности по кредитному договору. Причем сумма основного долга составляет всего 130 тысяч рублей.

Остальное – это проценты и штраф, который госкорпорация оценила почти в 1,8 миллиона рублей. К счастью для должницы, суд удовлетворил иск частично. Установлено, что «Пробизнесбанк» был признан банкротом в 2015 году. До отзыва у него лицензии орловчанка исправно платила по кредиту. Когда банк лопнул, платить перестала.

Суд установил, что «конкурсным управляющим в нарушение федерального закона о банкротстве не были предприняты меры по извещению ответчика об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации, о реквизитах, по которым нужно осуществлять платежи в счет погашения задолженности по кредиту».

В связи с этим с ответчицы взыскана только основная задолженность и проценты, а от уплаты штрафа она освобождена. Таким образом, вместо заявленных 2 миллионов рублей заплатить ей придется 257 тысяч. Решение суда в законную силу пока не вступило.

ИА «Орелград»