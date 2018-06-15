В Орловской области перед выборами губернатора обновили избиркомы

Новые составы участковых комиссий приступили к работе.

В Орловской области завершена работа по формированию новых составов участковых избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий. Об этом сообщает облизбирком. Напомним, что срок полномочий предыдущих составов истек. В связи с этим был объявлен прием предложений по кандидатурам. Всего их поступило более 9,4 тысячи.

— От политических партий поступило 6122 предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий в территориальные избирательные комиссии, — сообщили в облизбиркоме. — От общественных объединений — 3269 предложений, от иных субъектов права внесения кандидатур – 72 предложения.

Сформировано 708 участковых комиссий, в состав которых назначено 6688 членов с правом решающего голоса. При формировании составов и назначении председателей учитывался принцип преемственности, наличие образования, а также опыт работы в избирательных комиссиях: из вновь назначенных членов комиссий 82 процента уже имеют опыт такой работы, 52 процента имеют высшее образование.

ИА «Орелград»