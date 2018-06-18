Таджикский героинщик заявил, что торговал протеином

18.6.2018 | 11:06 Новости, Общество

Облсуд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного за наркотики.

Жалобу подал гражданин Таджикистана, который в марте 2018 года вместе с подельником был осужден за незаконный сбыт героина группой лиц по предварительному сговору. Он получил 10 лет колонии строгого режима, а его напарник – 9 лет.

Следствием и судом было установлено, что иностранцы приехали в нашу страну с четко определенной миссией. Еще в Таджикистане они связались с преступной группировкой, занимающейся сбытом наркотиков. В Орле успели заложить героин в несколько тайников.

Информация поступила оперативникам, и иностранцы были взяты с поличным. Один из них вину признал полностью. Второй не признал и в апелляционной жалобе указал – мол, не знал, что занимается продажей наркотиков, а был уверен в том, что торгует протеином для спортсменов.

Способ торговли почему-то его не удивил. Жалоба принесла наркодельцу небольшую пользу. Облсуд снизил ему срок заключения с 10 лет до 9 лет и 9 месяцев.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Провидение

Мой милый друг! Здравствуй! Веришь ли ты в божественную милость? Ты, верно, слышала уже чудовищную весть, она облетела всю страну …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования