Таджикский героинщик заявил, что торговал протеином

Облсуд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного за наркотики.

Жалобу подал гражданин Таджикистана, который в марте 2018 года вместе с подельником был осужден за незаконный сбыт героина группой лиц по предварительному сговору. Он получил 10 лет колонии строгого режима, а его напарник – 9 лет.

Следствием и судом было установлено, что иностранцы приехали в нашу страну с четко определенной миссией. Еще в Таджикистане они связались с преступной группировкой, занимающейся сбытом наркотиков. В Орле успели заложить героин в несколько тайников.

Информация поступила оперативникам, и иностранцы были взяты с поличным. Один из них вину признал полностью. Второй не признал и в апелляционной жалобе указал – мол, не знал, что занимается продажей наркотиков, а был уверен в том, что торгует протеином для спортсменов.

Способ торговли почему-то его не удивил. Жалоба принесла наркодельцу небольшую пользу. Облсуд снизил ему срок заключения с 10 лет до 9 лет и 9 месяцев.

ИА «Орелград»