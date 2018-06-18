Урсу доверят развитие Орловщины

18.6.2018 | 13:07 Новости, Политика

Правительство готовит особую программу для муниципальных образований.

Исполняющий обязанности врио губернатора Александр Бударин распорядился создать рабочую группу по разработке программы «Помощь в развитии муниципальных образований». Ее руководителем назначен Вячеслав Ерохин — зампредседателя правительства области по внутренней политике.

В состав также включены начальник управления региональной политики и развития местного самоуправления Павел Калугин, глава департамента информационных технологий Юрий Урсу, начальник управления промышленности и торговли Анатолий Новиков и другие.

Рабочей группе предписано до 1 июля 2018 года разработать паспорт вышеуказанной программы развития и утвердить «дорожную карту» по ее реализации.

ИА «Орелград»

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