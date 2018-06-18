В Орле официально разрешили стрелять

18.6.2018 | 13:56 Новости, Общество

На забежавшую в областной центр лисицу объявили охоту.

Приказ управления экологической безопасности и природопользования Орловской области был издан 13 июня. Однако в действие он вступает с 18 июня. С этого дня и по 17 июля 2018 года в Орле официально разрешена охота на лисицу. Как следует из приказа добыть разрешено всего одну особь — до снижения максимальной численности вида.

Напомним, что в мае этого года лисица была замечена на улице 7-го Ноября. Возможно, охота открыта на нее. Но это может быть и другой зверь, забежавший в город. В любом случае охота разрешена на территории Орла. Приказом также утверждены способы добычи.

Разрешенные орудия охоты:

— охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом;

— охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;

— охотничье огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;

— применение охотничьих собак норных пород.

ИА «Орелград»

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