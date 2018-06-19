Орловских депутатов отправят на Кукуевку

Утвержден перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов.

Речь идет о местах, в которых с избирателями разрешено встречаться депутатам Госдумы РФ и Орловского облсовета. Перечень составлен в соответствии с требованиями федерального законодательства. Постановление издало правительство региона.

Согласно ему для проведения встреч депутатов предоставляются помещения, закрепленные на праве оперативного управления за государственными учреждениями. Например, проводить встречи разрешено в Знаменке на стадионе, расположенном на улице Кукуевка. Кстати, депутату необходимо не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения встречи направить директору учреждения письменное заявление о предоставлении помещения.

В заявлении необходимо указать предполагаемое количество участников встречи. В постановлении подчеркнуто, что помещения предоставляются с учетом графика работы государственного учреждения. Если в нем запланировано проведение мероприятия, то депутату могут отказать. Кроме того, в один календарный день в каждом помещении разрешено проводить не более одной встречи.

Перечень специальных мест следующий:

— территория, расположенная по адресу: Орловская область, г. Орел, площадь генерала Горбатова;

— территория, прилегающая к зданию территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла, расположенному по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Трамвайный, д. 1;

— территория, прилегающая к зданию территориального управления по Заводскому району администрации города Орла, расположенному по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 14;

— территория, прилегающая к зданию территориального управления по Северному району администрации города Орла, расположенному по адресу: Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 137;

— территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения «Мценский Дворец культуры», расположенному по адресу: Орловская область, Мценский район, г. Мценск, ул. Мира, 35а;

— территория, прилегающая к зданию, расположенному по адресу: Орловская область, Мценский район, д. Фроловка, ул. Мира, д. 1;

— территория, прилегающая к зданию муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс», расположенному по адресу: Орловская область, Ливенский район, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 58-а;

— территория спортивного стадиона, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д. 15а;

— территория, прилегающая к зданию, расположенному по адресу: Орловская область, Болховский район, г. Болхов, ул. Ленина, д. 2 «а»;

— территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения «Верховский районный Дом культуры», расположенному по адресу: Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Коминтерна, д. 29;

— территория, прилегающая к зданию, расположенному по адресу: Орловская область, Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Ленина, д. 73;

— территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения «Дмитровский районный Дом культуры», расположенному по адресу: Орловская область, Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Социалистическая, д. 63;

— территория, прилегающая к зданию бюджетного учреждения культуры Должанского района Орловской области «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», расположенному по адресу: Орловская область, Должанский район, п. Долгое, ул. Ленина, д. 16;

— территория, прилегающая к зданию, расположенному по адресу: Орловская область, Залегощенский район, пгт. Залегощь, ул. Привокзальная, д. 23;

— территория спортивного стадиона, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Советская, д. 21;

-территория, расположенная по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, площадь Мира;

— территория, прилегающая к зданию, расположенному по адресу: Орловская область, Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Советская, д. 31;

— территория, расположенная по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, п. Красная Заря, сквер Памяти;

— территория, расположенная по адресу: Орловская область, Кромской район, п. Кромы, площадь Освобождения;

— территория, прилегающая к зданию кинотеатра «Колос», расположенному по адресу: Орловская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Советская, д. 25;

— территория, прилегающая к скверу «Вечный огонь», расположенному по адресу: Орловская область, Мценский район, г. Мценск, ул. Советская;

— территория, прилегающая к зданию, расположенному по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, площадь Ленина, дом 1;

— территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения «Центральный дом культуры», расположенному по адресу: Орловская область, Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 37;

— территория спортивного стадиона, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Кукуевка, д. 1;

— территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный дом культуры Покровского района», расположенному по адресу: Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Советская, д. 14;

— территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный дом культуры Свердловского района», расположенному по адресу: Орловская область, Свердловский район, п. Змиевка, ул. Ленина, д. 25;

-территория, прилегающая к зданию, расположенному по адресу: Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Советская, д. 29;

— территория многофункциональной универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: Орловская область, Троснянский район, с. Тросна, ул. Ново-Московская;

— территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный дом культуры», расположенному по адресу: Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 95;

— территория, прилегающая к зданию, расположенному по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Ленина, д. 40;

— территория, прилегающая к зданию, расположенному по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21.

ИА «Орелград»