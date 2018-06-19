СК завел дело по факту ДТП с маршруткой

Следственные органы отреагировали на аварию в Орле.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России. Напомним, что сегодня утром на улице Комсомольской маршрутка врезалась в бордюр.

— По версии следствия, водитель маршрутного автобуса марки «ГАЗ» не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение, — сообщает СУ СК. — В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало не менее 10 пассажиров автобуса, которые с травмами различной степени тяжести обратились за медицинской помощью.

Точное количество пострадавших и характер полученных ими телесных повреждений устанавливается следствием. Проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения также проводит прокуратура региона.

Как сообщили в этом ведомстве, правовая оценка будет дана, в том числе, действиям должностных лиц. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Орловской области Ивана Полуэктова.