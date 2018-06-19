Стало известно, кто ответит за качество орловских дорог

Правительство региона создало дорожную рабочую группу.

При региональном правительстве создана рабочая группа по реализации программы «Стандарт дорожных работ. Объемы и качество». Ей предписано до 1 июля 2018 года разработать паспорт программы развития и утвердить «дорожную карту». Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя председателя правительства Орловской области Николая Злобина. Он же возглавил рабочую группу.

Напомним, что Николай Злобин на прошедшей сессии Орловского облсовета народных депутатов выступил с докладом именно по дорожному вопросу. По его словам, в 2018 году объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области составляет 4,792 миллиарда рублей, в том числе 926,2 миллиона за счет федеральной казны.

Орел получит из них 109 миллионов рублей. Финансирование из городского бюджета в этом году составит всего 1,1 миллиона. В рамках муниципальной программы в 2018 году в областном центре планируется выполнить ремонт 17 объектов улично-дорожной сети общей площадью 115,5 тысячи квадратных метров.

ИА «Орелград»