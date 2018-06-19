В ДТП с маршруткой пострадали 12 человек

Среди пострадавших есть один ребенок.

В Орле в ДТП с маршруткой на «Трансмаше» пострадали 12 человек, сообщил ТАСС.

— 12 человек обратились в медицинские учреждения Орла. Им всем оказана медицинская помощь, жизни пострадавших находятся вне опасности, — рассказал собеседник агентства.

Они получили ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы. Среди пострадавших есть ребенок.

ДТП произошло на улице Комсомольской утром 19 июня. Водитель «Газели» выехал с дороги и врезался в большой бордюр.

ИА «Орелград»