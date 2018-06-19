В Орле завели 31 коррупционное дело

19.6.2018 | 13:20 Новости, Общество

Борьбу с коррупцией обсудили в областной администрации.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, вопрос был обсужден на встрече главы региона с руководителями правоохранительных органов. Так, по словам главы регионального управления СК России Анатолия Щурова, за 5 месяцев текущего года возбуждено 31 уголовное дело за взятки, злоупотребление должностными полномочиями и хищение бюджетных средств. За тот же период окончено 9 уголовных дел.

Многие из них возбуждены по материалам проверок, проведенных областной Контрольно-счетной палаты. В частности, возбуждены уголовные дела в отношении бывших руководителей АО «Орелоблэнерго» и директора аффилированных подрядных организаций, выполнявших работы по строительству и реконструкции электрических сетей.

По словам прокурора Орловской области Ивана Полуэктова, в 2017 году по постановлению прокуратуры было возбуждено 10 уголовных дел коррупционной направленности. В обеспечительных целях наложен арест на имущество физических и юридических лиц на общую сумму более 45 млн. рублей. В ведении прокуратуры находится 55 коррупционных уголовных дел, возбужденных в отношении 59 человек.

ИА «Орелград»

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