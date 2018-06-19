В Орловской области серьезно взялись за алиментщиков

19.6.2018 | 14:20 Новости, Общество

Ежемесячно на них возбуждается более 50 уголовных дел.

В 2018 года в Орловской области дознавателями службы судебных приставов возбуждено 271 уголовное дело в отношении нерадивых родителей. То есть в среднем возбуждается около 54 дел в месяц. Об этом сообщает региональное управление ФССП России.

— Большинство из них — 269 уголовных дел — возбуждено по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — пояснили в пресс-службе ведомства. — Под эту статью, как правило, попадают злонамеренные неплательщики алиментов.

Кроме того, по одному делу заведено по статьям 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» и 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

В УФСП отмечают, что по всем статьям в ряде случаев альтернативой реальному лишению свободы становятся принудительные работы.

ИА «Орелград»

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