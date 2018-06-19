В Орловской области запретили купаться в трех прудах

19.6.2018 | 13:45 Новости, Общество

Обнародованы данные оперативного мониторинга качества воды.

Как сообщает управление Роспотребнадзора, в 2018 году в реестр мест массового отдыха людей на территории Орловской области включены 40 зон рекреации. Везде проводятся отборы про воды, которые отправляют на исследование в лабораторию.

Воду анализируют на микробиологические, вирусологические, санитарно-химические, паразитологические и радиологические показатели. Кроме того, проводится исследование почвы, отобранное в местах отдыха. По данным мониторинга возбудителей инфекционных заболеваний в области не выявлено.

По микробиологическим показателям вода открытых водоемов, внесенных в реестр мест массового отдыха, на 18 июня не соответствовала требованиям гигиенических нормативов в прудах деревень Разбегаевка и Ждимир Знаменского района, а также деревни большое Сотниково Урицкого района. Главам администраций направлены предостережения о необходимости установки аншлагов о запрете купания.

Отметим, что по сравнению с предыдущим мониторингом из «запретного» списка исключен один водоем: пруд деревни Первый Воин Мценского района.

ИА «Орелград»

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