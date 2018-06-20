Облсуд подтвердил право молодых врачей на 1 млн рублей

Чиновники не смогли обжаловать решение.

Орловский областной суд подтвердил право двух молодых врачей на получение компенсации в размере 1 млн рублей за переезд в районы. Дело рассматривалось в апелляции, поданной фондом обязательного медицинского страхования на решение Советского райсуда Орла.

Педиатр Артем Давыдов работал в Должанской районной больнице, невролог Игорь Поляков — в Краснозоренской. Оба медика устроились на работу в 2017 году и подали заявления на получение выплат. Не дождавшись, они подали на чиновников в суд.

— Суд указал, что единовременная компенсационная выплата направлена на стимулирование медицинских работников к переезду на работу в сельские населенные пункты из городов и призвана компенсировать связанные с переездом и обустройством затраты, а также неудобства, обусловленные менее комфортными условиями проживания по сравнению с иными (не сельскими) населенными пунктами. Такая компенсация предоставляется в целях восполнения кадрового дефицита сельских медицинских учреждений. При этом право истца на получение указанной выплаты не может быть поставлено в зависимость от исполнения либо неисполнения обязанностей соответствующими уполномоченными органами, — пояснила пресс-служба облсуда решение Советского суда.

Апелляция ФОМС не дала результата.

ИА «Орелград»