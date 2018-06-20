Орловчанка отсудила 463 тысячи рублей за откушенное ухо

20.6.2018 | 16:22 Новости, Общество

Женщину изуродовал убежавший маламут.

Орловский областной суд оставил без изменения решение райсуда о компенсации женщине, которую покусал маламут. Хозяин собаки выплатит пострадавшей 450 тысяч рублей.

Инцидент произошел 17 января прошлого года в деревне Жилина. Маламут убежал от хозяина и несколько раз укусил прохожую. Женщина осталась без части уха. После лечения пострадавшая обратилась в суд за компенсацией.

Она требовала от хозяина 1 013 000 рублей — компенсацию морального вреда и утраченного заработка. Районный суд частично удовлетворил ее иск — на 463 тысячи рублей. Хозяева собаки попытались оспорить решение, но облсуд был непреклонен.

ИА «Орелград»

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