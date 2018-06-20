Орловские власти придумали штраф для владельцев собак

Их кошельки под угрозой.

Комитет по ЖКХ городского совета сегодня рассмотрел поправки в правила благоустройства. Через месяц они вступят в силу, и любой горожанин с собакой, прогуливающийся по городу может быть оштрафован на сумму 1500-2000 рублей.

Речь идет об определении списка, где нельзя гулять с псом. Так, запрещено находиться с собакой на территориях детских садов, учреждений здравоохранения, парков, скверов, пляжей, бульваров, кладбищ, набережных, а также на территориях объектов культурного наследия. В остальных местах находится можно беспрепятственно.

Также нормативным актом регламентируется порядок организации площадок для выгула собак на общественных и придомовых территориях. Однако кто и за чей счет должен их строить, нигде не оговаривается. Видимо, это будет проблема владельцев животных.

ИА «Орелград»