Стоимость вывоза мусора увеличится после прихода регоператора

20.6.2018 | 14:03 ЖКХ, Новости

Вырастут и нормативы накопления отходов.

На заседании комитета по ЖКХ орловского горсовета обсудили «мусорную реформу», которая должна начаться с 1 января 2019 года. Напомним, что в Орловской области, как и во всех регионах, должен быть выбран оператор по вывозу мусора.

Замначальника управления городского хозяйства Александр Филатов пояснил, что в Орловской области увеличатся нормативы накопления мусора. В многоквартирных домах он составит 2,7 кубометров вместо 2, в частном секторе — 3,5 кубометров.

Чиновники отслеживали накопление отходов, чтобы собрать данные. Выяснилось, что нормативы сильно занижены — люди производят мусора больше, чем запланировано его вывозить.

С приходом регоператора вырастут и расценки на услуги по вывозу мусора. Тариф будет единым. До начала «мусорной реформы» его не будут менять.

ИА «Орелград»

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