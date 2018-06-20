В Орле открыли памятник Николаю Парахину

Бюст бывшего ректора появился на площади перед ОГАУ.

Возле Орловского государственного аграрного университета открыли памятник бывшему ректору вуза Николаю Парахину, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Монумент появился по инициативе студентов, преподавателей и родных Парахина. Бюст создал скульптор Алексей Рывкин.

Николай Парахин возглавлял ОГАУ в 1982-1986 гг. и в 1994-2016 гг. В 2016 году он скончался после продолжительной болезни. Парахин был доктором сельскохозяйственных наук, профессором, академиком. После смерти Парахина университету было присвоено его имя.

ИА «Орелград»