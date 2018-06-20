В Орле утвердили расценки на выборы губернатора

20.6.2018 | 13:20 Новости, Политика

Облизбирком утвердил перечень предвыборных закупок.

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление «Об осуществлении нижестоящими избирательными комиссиями закупок товаров, работ, услуг при проведении досрочных выборов губернатора». Документом утвержден перечень товаров, работ и услуг, закупаемых территориальными избирательными комиссиями (ТИК). При этом установлено, что участковыми избирательными комиссиями закупка осуществляться не будет.

Также утверждена предельная стоимость отдельных товаров, работ и услуг, закупаемых ТИК при проведении досрочных выборов губернатора. Так, предельная стоимость аренды транспортного средства с экипажем установлена в размере 10 тысяч рублей, услуг оператора ЭВМ — 30 тысяч, бухгалтерских услуг — 47 тысяч, услуг по сурдопереводу — 6 тысяч, услуг по изготовлению, доставке и монтажу наружной информационной продукции – 280-380 рублей за один квадратный метр.

Напомним, что досрочные выборы губернатора Орловской области запланированы на 9 сентября 2018 года. На сегодняшний день о своем желании принять участие в выборах облизбирком уведомили пять кандидатов.

ИА «Орелград»

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