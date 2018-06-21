На Межевом из пожара спасли ребенка

В эти минуты силы МЧС борются с огнем на 8-м этаже здания по переулку Межевой.

Сигнал о возгорании поступил около 20 минут назад. Очевидцы сообщили, что из окон многоэтажного дома идет густой черный дым. Прибывшие спасатели сформировали звено газодымозащиты и проникли в горящее помещение.

По словам жильцов, в квартире находился ребенок. Спасатели обнаружили его закрывшимся в ванной, что и спасло ему жизнь. С признаками отравления продуктами горения его передали в руки медиков. Чуть позже была в квартире была обнаружена женщина в бессознательном состоянии, ее пытаются спасти врачи. Кем она приходится спасенному ребенку, пока неясно.

ИА «Орелград»