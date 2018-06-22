Источник: за 4 года управленцы «Орелстроя» потеряли четверть миллиарда

В статьях расхода фигурируют строительство и ремонт домов директорам, покупка земельных участков у своих руководителей по завышенным ценам.

Около двух недель назад прошло собрание акционеров ПАО «Орелстрой». Однако официальной информации о его деталях нет. Тем временем в компании сменился руководитель. На смену Бойко пришел Андрей Урванов. Что же происходит за закрытыми дверями строительного гиганта?

«Орелград» пообщался с одним из миноритариев компании. В разговоре источник отметил, что на собрании акционеров ревизионной комиссией была озвучена не совсем приятная информация — как для руководителей, так и для тех, кто получает дивиденды.

К примеру, за последние четыре года убыток компании из-за неверных управленческих решений и халатности достиг суммы 270 миллионов рублей. Были зафиксированы случаи, когда нанимались подрядчики, им перечисляли средства, а работы выполнялись своими силами. Это далеко не исчерпывающий список проблем, выявленных ревизионной комиссией.

Акционерам очень не понравилось, что одному из руководителей компания построила дом на Мезенке, оборотные средства четыре года шли на реставрацию здания, принадлежащему одному из топ-менеджеров. А ведь эти средства могли пойти акционерам или использоваться для развития компании.

Самый главный «грех» руководителей заключался в фальсификации финансовой отчетности. Иногда ее занижали, иногда завышали в зависимости от потребностей тех, кому это было выгодно.

Фальсификация влекла за собой неверные управленческие решения и ставила под угрозу не только прибыль, но и в целом устойчивость компании.

В представленном акционерам отчете указано, что по итогам проверок свои посты покинули семь руководителей дочерних обществ и пять менеджеров высшего звена ПАО «Орелстрой», отметил наш собеседник.

Очевидно, эти перемены в контроле и подходе к управлению связаны со сменой команды в совете директоров ПАО «Орелстрой», произошедшей в прошлом году.

ИА «Орелград»