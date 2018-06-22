Роспотребнадзор: на орловской свалке в норме содержание ванадия

Ведомство опровергло информацию активистов.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области опровергло информацию общественной организации «Зеленый патруль» о 58-кратном превышении содержания ванадия на орловском полигоне ТБО.

20 июня ведомство провело забор проб питьевой воды в нескольких водоемах, в том числе реке Рыбница. Содержание ванадия составляет менее 0,0005 мг/л при норме 0,1 мг/л в питьевой воде.

— Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает осуществлять мониторинг за состоянием поверхностных вод в зоне влияния городского полигона твердых бытовых отходов, — утверждают в ведомстве.

ИА «Орелград»