В Орле на видео попала редкая «улитка-зомби»

Журналист Сергей Миляхин в соцсетях опубликовал видео с улиткой-зомби. На записи видны торчащие из тела улитки выросты, которые переливаются на свету, привлекая птиц.

Причина такого явления — червь-паразит Leucochloridium paradoxum. Он использует тело улитки, чтобы ту склевала птица, и червь мог «прописаться» в её теле.

В теле зараженной улитки образуются выросты, попадающие в том числе в глазное щупальце. На свету он пульсирует и мерцает, привлекая внимание птицы, в которую стремится попасть червь.

Здоровые улитки прячутся в темных местах, избегая нападения птиц. Червь заставляет моллюска вылезти на свет.

ИА «Орелград»