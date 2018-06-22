В Орле на видео попала редкая «улитка-зомби»

22.6.2018 | 14:40 Новости, Общество

Журналист Сергей Миляхин в соцсетях опубликовал видео с улиткой-зомби. На записи видны торчащие из тела улитки выросты, которые переливаются на свету, привлекая птиц.

Причина такого явления — червь-паразит Leucochloridium paradoxum. Он использует тело улитки, чтобы ту склевала птица, и червь мог «прописаться» в её теле.

В теле зараженной улитки образуются выросты, попадающие в том числе в глазное щупальце. На свету он пульсирует и мерцает, привлекая внимание птицы, в которую стремится попасть червь.

Здоровые улитки прячутся в темных местах, избегая нападения птиц. Червь заставляет моллюска вылезти на свет.

ИА «Орелград»

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