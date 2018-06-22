В Орле штамп покалечил женщину

22.6.2018 | 16:44 Новости, Происшествия

Оглашены результаты расследования тяжелого несчастного случая.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, расследование было проведено после тяжелого несчастного случая. Он произошел в ООО «Инструмент — Сервис». Пострадала женщина, которая трудилась в должности штамповщика.

По заданию начальника участка она изготавливала шайбы на прессе, используя педальную систему управления. После вырубки очередной шайбы в матрице застрял кусочке металла. Удалить его специальным крючком не удалась.

— Штамповщик решила удалить его рукой, — рассказали в инспекции. Случайно нажала на педаль управления, пресс сработал, и кисть правой руки оказалась зажатой в штампе. Подбежавшие на крики штамповщика работники освободили ее руку и оказали первую помощь.

Пострадавшую доставили в больницу на «скорой». Ее травма относится к категории тяжелых. Как пояснили в инспекции, по результатам проверки компания была привлечена к административной ответственности за нарушения норм охраны труда.

ИА «Орелград»

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