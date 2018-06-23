Орловчанке продали БАДы вместо лекарств и обвинили в самолечении

Жительница Орла засудила «медцентр» за нарушение прав потребителя.

Граждански иск был рассмотрен судом Заводского района. Местная жительница подала его к одному из ООО, которое позиционирует себя как частное медучреждение. Женщина указал в иске, что в январе этого года была приглашена ответчиком на бесплатные процедуры.

Она посетила офис, где ей рекомендовали пройти медицинское обследование, процедуры и получить консультацию врачей – психолога и диетолога. Консультации привели к тому, что она заключила с фирмой договор купли-продажи некоего комплекса с иностранным названием, стоимость которого составила почти 70 тысяч рублей.

Поскольку такой суммы у посетительницы не было, она купила товар в кредит. Его оформили тут же, причем не с банком, а с микрофинансовой организацией. Отметим, что проценты по кредитам у МФО всегда гораздо выше банковских. Вместе с договором женщине вручили гарантийное письмо на получение услуг МРТ в медицинском центре, а также сертификат с описью процедур и врачей для посещения.

Позже женщина узнала, что купленный ею комплекс является набором биологически активных добавок к пище, а не лекарственными средствами. Обещанные ей услуги оказались не медицинскими, а косметическими. Женщина написала претензию и потребовала расторгнуть договор. Однако ей отказали, а в ответе написали, что она якобы обратилась в ООО именно за приобретением БАДов и оказанием косметических услуг. Фирма также обвинила ее в том, что она занимается самолечением.

Суд признал сведения, содержащиеся в данном ответе, недостоверными. Иск был удовлетворен. В пользу женщины с «медцентра» взыскано почти 97 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость БАДов, компенсация морального вреда и штраф.

ИА «Орелград»