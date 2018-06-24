Налоговики рассказали о жесткой борьбе с долгами

24.6.2018 | 11:51 Новости, Общество

В Орловской области взыскали более 65,2 млн рублей налогового долга.

Как сообщили в управлении ФНС России по Орловской области, взысканием задолженности занимаются сотрудники межрайонной ИФНС №5. Благодаря принудительным мерам в текущем году в доход консолидированного бюджета региона поступило более 65,2 млн рублей.

— Инспекцией было направлено 9568 требований об уплате недоимки на сумму более 102 млн рублей, — рассказали в УФНС. — После этого должниками в добровольном порядке погашено свыше 48 млн рублей задолженности.

На расчетные счета недоимщиков было выставлено 2043 инкассовых поручений на 14,3 млн рублей. В результате в доход бюджета поступило еще 5,3 миллиона. Кроме того, в банки было направлено 698 решений о приостановлении операций по счетам предприятий, имеющих задолженность по налоговым платежам на общую сумму 12,5 млн рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Прошлое

Мой милый друг! Здравствуй! Я пошел на поправку, надеюсь и у тебя все хорошо. В предыдущем письме я обещал тебе …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования