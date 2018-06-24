Налоговики рассказали о жесткой борьбе с долгами

В Орловской области взыскали более 65,2 млн рублей налогового долга.

Как сообщили в управлении ФНС России по Орловской области, взысканием задолженности занимаются сотрудники межрайонной ИФНС №5. Благодаря принудительным мерам в текущем году в доход консолидированного бюджета региона поступило более 65,2 млн рублей.

— Инспекцией было направлено 9568 требований об уплате недоимки на сумму более 102 млн рублей, — рассказали в УФНС. — После этого должниками в добровольном порядке погашено свыше 48 млн рублей задолженности.

На расчетные счета недоимщиков было выставлено 2043 инкассовых поручений на 14,3 млн рублей. В результате в доход бюджета поступило еще 5,3 миллиона. Кроме того, в банки было направлено 698 решений о приостановлении операций по счетам предприятий, имеющих задолженность по налоговым платежам на общую сумму 12,5 млн рублей.

ИА «Орелград»