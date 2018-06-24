Орловчанка засудила банк, по ошибке списавший ее деньги

Жительница Ливенского района выиграла процесс о защите прав потребителя.

Как следует из иска, в 2012 году женщина заключила с одним из банков договор банковского вклада. В соответствии с ним был открыт счет и выдана банковская карта.

Спустя четыре года истец обнаружила, что ночью на ее мобильный телефон пришло порядка 15 смс-сообщений. Ее уведомили о том, что с ее банковской карты в интервале 3-5 минут несколькими операциями были списаны более 86 тысяч рублей.

Претензия с просьбой вернуть на счет незаконно списанные деньги была оставлена без удовлетворения. Женщина выиграла у банка два суда. В первом процессе в ее пользу было взыскано в возмещение ущерба в размере списанной суммы, компенсация морального вреда в сумме 3 тысячи рублей и штраф в размере 44 тысячи.

Апелляционным определением Орловского областного суда решение было оставлено без изменения. После этого женщина подала второй иск и потребовала взыскать неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств в рамках закона о защите прав потребителей. В иске она указала сумму более 133 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования частично и взыскал в ее пользу неустойку в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»