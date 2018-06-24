Орловские чиновники задолжали за охрану

24.6.2018 | 0:04 Новости, Общество

Долги по суду с них взыскало частное охранное предприятие.

Иск рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Его подало ЧОП «Аст-Флагман», ответчиком стало государственное унитарное предприятие «Орелпромэксплуатация». Речь шла о взыскании задолженности за оказанные услуги в размере 494 тысячи рублей. Ответчик сумму основного долга признал, но не согласился с расчетом процентов истца.

Стороны заключили договор в 2011 году. ЧОП приняло на себя обязательства по экстренному выезду сотрудников при срабатывании тревожной сигнализации, установленной в административных зданиях на улице Московской, 159 и набережной Дубровинского, 70.

Напомним, что по первому адресу, например, расположено областное правление государственной жилищной инспекции, а по второму – областной департамент госимущества и земельных отношений. Стороны также заключили договор на видеонаблюдение за охраняемыми объектами.

Впрочем, в этом году чиновники разорвали его в одностороннем порядке, «забыв» оплатить оказанные им ранее услуги. Суд удовлетворил требования и взыскал с ГУП «Орелпромэксплуатация» почти полмиллиона рублей. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»

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