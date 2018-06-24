В Орле открылась летняя школа

Школа для ребят в возрасте 14-17 лет заработала в ОГУ.

Как сообщили в опорном вузе, летняя школа «Проектная сессия» организована на базе института экономики и управления. За парты сели ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Они знакомятся с основами экономических наук и разрабатывают свои бизнес-проекты.

— Оформленные идеи ребята представляют на всероссийских научно-практических конференциях для школьников, которые проходят в стенах ОГУ ежегодно, — рассказала доцент кафедры маркетинга и предпринимательства Елена Такмакова. — В случае победы на них школьники получают дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ.

Обучение в летней школе строится в формате игры, отметили в ОГУ.

ИА «Орелград»