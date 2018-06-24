В Орле убийцу обязали оплатить похороны жертвы

Орловский районный суд рассмотрел необычный иск прокуратуры.

Прокурор Орловского района обратился в суд с иском в интересах пенсионерки. Но этому предшествовал уголовный процесс. Местный житель в пьяной драке убил собутыльника, который оказался сыном женщины. Его осудили за убийство, а за матерью признали право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба.

Поскольку она в силу возраста уже не может предоставлять свои интересы в суде самостоятельно, за нее это сделала прокуратура района. Надзорное ведомство потребовало обязать убийцу возместить женщине расходы на погребение сына. Иск был удовлетворен – в пользу матери с преступника взыскано почти 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»