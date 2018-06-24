В Орле убийцу обязали оплатить похороны жертвы

24.6.2018 | 17:02 Новости, Общество

Орловский районный суд рассмотрел необычный иск прокуратуры.

Прокурор Орловского района обратился в суд с иском в интересах пенсионерки. Но этому предшествовал уголовный процесс. Местный житель в пьяной драке убил собутыльника, который оказался сыном женщины. Его осудили за убийство, а за матерью признали право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба.

Поскольку она в силу возраста уже не может предоставлять свои интересы в суде самостоятельно, за нее это сделала прокуратура района. Надзорное ведомство потребовало обязать убийцу возместить женщине расходы на погребение сына. Иск был удовлетворен – в пользу матери с преступника взыскано почти 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Прошлое

Мой милый друг! Здравствуй! Я пошел на поправку, надеюсь и у тебя все хорошо. В предыдущем письме я обещал тебе …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования