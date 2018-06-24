В Орловской области проверят элеваторы

Плановые проверки проведут сотрудники Россельхознадзора.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверки пройдут на территории двух подведомственных регионов – Орловской и Курской областей. Специалисты управления Россельхознадзора проведут их совместно с сотрудниками орловского областного департамента сельского хозяйства и курского комитета АПК.

— Будет проведено ветеринарное и фитосанитарное обследование предприятий осуществляющих приемку, хранение и реализацию зерна урожая 2018 года, — пояснили в Россельхознадзор. – Также будет проверена готовность материально-технической базы.

Специалисты оценят техническое состояние зерносушильного оборудования, элеваторно-складских помещений, весового хозяйства, транспортных механизмов, лабораторное оборудование и другое. Всего проверкам подвергнут 60 предприятий Орловской и Курской областей, мощность единовременного хранения зерна которых составляет около 4 млн тонн.

ИА «Орелград»