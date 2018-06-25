Клычков пообещал отнять у чиновников неосвоенные деньги

Руководители профильных департаментов пообещали, что средства будут освоены в полном объеме.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на совещании 25 июня заявил, что неосвоенные департаментами деньги будут перераспределять. Клычкову не нравятся темпы, с которыми чиновники тратят средства.

Департамент сельского хозяйства потратил 36,9% от плана по программе повышения продуктивности молочного скотоводства. Руководитель Сергей Борзенков пояснил, что за этими цифрами стоит «квартальная отчетность».

Департамент строительства освоил всего 9% от годового плана. Как сообщил Денис Блохин, показатели значительно увеличатся после завершения работ по контрактам и их полной оплаты.

ИА «Орелград»