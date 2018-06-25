ЛДПР выдвинула Андрея Куцына на выборы губернатора

В ближайшее время депутат подаст документы.

Орловское реготделение Либерально-демократической партии России выдвинуло своего лидера Андрея Куцына кандидатом в губернаторы Орловской области. Решение было принято на партийной конференции.

В ближайшее время депутат подаст документы в избирательную комиссию Орловской области и станет седьмым кандидатом.

В настоящий момент избирком зарегистрировал в качестве кандидатов на пост губернатора Орловской области Алексея Гусева, Андрея Клычкова, Елену Крачнакову, Руслана Перелыгина, Виталия Рыбакова и Ивана Устинова.

ИА «Орелград»