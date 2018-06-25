Орловцы задолжали за электроэнергию 69 млн

25.6.2018 | 15:35 ЖКХ, Новости

Энергетики провели рейд с судебными приставами.

Жители Орла по данным на 1 июня. задолжали 69 миллионов рублей на электроэнергию, сообщили в компании «Орловский энергосбыт».

Суды вынесли решения о взыскании в пользу энергетиков 26,7 млн рублей, однако орловцы не спешат погашать долги. Сотрудники «Орловского энергосбыта» провели совместный рейд с судебными приставами.

Жительница дома по переулку Маслозаводскому была обесточена за долги два месяца назад, но самовольно врезалась в домовую сеть. Ее оштрафовали и вручили исполнительный лист. Обитателя коммунальной квартиры на улице Комсомольской объявили в розыск за задолженность в 20,5 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Прошлое

Мой милый друг! Здравствуй! Я пошел на поправку, надеюсь и у тебя все хорошо. В предыдущем письме я обещал тебе …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования