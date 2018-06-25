Орловцы задолжали за электроэнергию 69 млн

Энергетики провели рейд с судебными приставами.

Жители Орла по данным на 1 июня. задолжали 69 миллионов рублей на электроэнергию, сообщили в компании «Орловский энергосбыт».

Суды вынесли решения о взыскании в пользу энергетиков 26,7 млн рублей, однако орловцы не спешат погашать долги. Сотрудники «Орловского энергосбыта» провели совместный рейд с судебными приставами.

Жительница дома по переулку Маслозаводскому была обесточена за долги два месяца назад, но самовольно врезалась в домовую сеть. Ее оштрафовали и вручили исполнительный лист. Обитателя коммунальной квартиры на улице Комсомольской объявили в розыск за задолженность в 20,5 тысяч рублей.

ИА «Орелград»