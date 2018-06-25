Под Орлом зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Власти региона ввели карантин в Ливнах.

В Орловской области зафиксирована вспышка высокопатогенного гриппа А домашней птицы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Очаг заболевания нашли на личном подворье в городе Ливны. Грипп поразил домашнюю птицу. Это первый случай возникновения птичьего гриппа на территории Орловской области.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков подписал указ о введении карантина. Территория в радиусе 5 километров признана угрожаемой, в радиусе 10 км — неблагополучной. Ветеринары уничтожили птицу в очаге заболевания и дезинфицировало помещения.

— Среди дополнительных профилактических мер в остальных муниципальных образованиях области проводятся работы по усилению режима биологической безопасности, проводится мониторинг состояния птиц на птицеводческих предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан, осуществляются проверки рынков и ярмарок выходного дня, — заявили в обладминистрации.

ИА «Орелград»