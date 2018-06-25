«Родина» выдвинула Алёхина кандидатом в губернаторы Орловской области

25.6.2018 | 18:14 Новости, Политика

А не Игоря Коновалова, как предполагалось.

Партия «Родина» выдвинула Евгения Алёхина кандидатом в губернаторы Орловской области, сообщили в областном избиркоме. Ранее сообщалось, что орловское реготделение выдвинет депутата горсовета Игоря Коновалова, сторонника депутата облсовета Виталия Рыбакова.

Еще два зарегистрированных кандидата – Василий Воробьев, которого выдвинуло региональное отделение партии «Честно»/Человек. Справедливость. Ответственность/», и либерал-демократ Андрей Куцын.

ИА «Орелград»

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