«Родина» выдвинула Алёхина кандидатом в губернаторы Орловской области

А не Игоря Коновалова, как предполагалось.
Партия «Родина» выдвинула Евгения Алёхина кандидатом в губернаторы Орловской области, сообщили в областном избиркоме. Ранее сообщалось, что орловское реготделение выдвинет депутата горсовета Игоря Коновалова, сторонника депутата облсовета Виталия Рыбакова.
Еще два зарегистрированных кандидата – Василий Воробьев, которого выдвинуло региональное отделение партии «Честно»/Человек. Справедливость. Ответственность/», и либерал-демократ Андрей Куцын.
ИА «Орелград»