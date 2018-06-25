Трое пострадали при пожаре в Глазуновском районе

25.6.2018 | 10:24 Новости, Происшествия

Среди них — двухлетний ребенок.

При пожаре в деревне Кунач Глазуновского района пострадали двое взрослых и один ребенок, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Возгорание случилось ночью 24 июня. Сигнал о нем поступил в 01:29. На момент прибытия пожарных горела пристройка к дому и две его комнаты, была угроза распространения на соседние здания. Жители сумели выбежать из горящего дома.

59-летнюю женщину госпитализировали с ожогом спины, 27-летнего парня — с ожогом кистей. Двухлетний ребенок был отправлен в больницу в шоковом состоянии.

— В результате пожара сгорела пристройка к дому на площади 7,5 квадратных метров. От огня пострадал коридор на площади пять квадратных метров, зал закопчен по всей площади – 20 квадратных метров. От огня спасена остальная часть дома, — рассказали в МЧС.

Пожар мог случиться из-за короткого замыкания электропроводки.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Прошлое

Мой милый друг! Здравствуй! Я пошел на поправку, надеюсь и у тебя все хорошо. В предыдущем письме я обещал тебе …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования