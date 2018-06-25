В Орловской области резко подорожали овощи

Морковь, лук и капуста значительно выросли в цене

В Орловской области корзина социально значимых товаров за месяц выросла в цене на 0,3%, сообщил начальник департамента промышленности Геннадий Парахин на совещании 25 июня.

Динамику испортили морковь, лук и капуста. Товары подорожали на 17%, 21% и 36% соответственно. Хлеб, сливочное масло, подсолнечное масло, яблоки и сахар подешевели.

— Стоимость набора из 24 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров на ярмарках выходного дня в Орле составила 2098 рублей, что на 15,6% меньше, чем в магазинах, — рассказал Парахин.

ИА «Орелград»