Ливны признали угрожаемой зоной по птичьему гриппу

В райцентре введен режим повышенной готовности.

Стали известны подробности введения карантина по птичьему гриппу. Напомним, ограничения введены указом врио губернатора на основании представления начальника управления ветеринарии Орловской области Виталия Сиротина.

Эпизоотическим очагом по гриппу птиц признана территория личного подсобного хозяйства, расположенного в Ливнах по переулку Парковому. Угрожаемой зоной признана территория города Ливны, а также поселки Ямской Выгон и Нагорное Здоровецкого сельского поселения, Слобода Беломестное, Барково и Горностаевка Беломестненского сельского поселения, Набережный, Сахзаводской и Дубки Крутовского сельского поселения. Все они непосредственно прилегают к неблагополучному пункту. Глубина угрожаемой зоны составляет 5 километров от границ неблагополучного пункта.

В Ливнах и других населенных пунктах введены ограничительные мероприятия, предусмотренные правилами по борьбе с гриппом птиц. Исполняющему обязанности главы города Сергею Трубицину было рекомендовано установить для органов управления и сил подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования повышенной готовности на период карантина.

Средства на борьбу с птичьим гриппом будут выделены из резервного фонда правительства Орловской области — для возмещения ущерба, понесенного гражданами в результате отчуждения птиц.

ИА «Орелград»